Corriere di Roma: "Fonseca chiede altro tempo"

vedi letture

Il Corriere di Roma, nelle sue pagine sportive, dedica ampio spazio alle parole del tecnico giallorosso Paulo Fonseca, titolando: "Fonseca chiede altro tempo". Alla vigilia della gara contro il Parma, da vincere per non precipitare nella crisi più profonda, il portoghese è tornato su due temi tipici per spiegare 8 sconfitte in 13 partite di campionato nel 2020 (4 vittorie e il pareggio nel derby). Primo: serve tempo per costruire un progetto. Secondo: la pressione si sente più qui che altrove. La Roma attuale ha una media punti inferiore a quella che costò il posto a Di Francesco, ma Fonseca non ci sta. Il portoghese non rischia l’esonero perché ha contratto fino al 2021, Pallotta vuole cedere e i conti sono in profondo rosso. Però non può permettersi di continuare a collezionare sconfitte. Il presidente lo ha difeso, come era logico, ma i risultati sono l’unico giudice.