Corriere di Roma: "Fonseca con Dzeko per il primo posto"

Il Corriere di Roma dedica un titolo a fondo pagina alla sfida di Europa League, in programma questa sera, tra Roma e Wolfsberger. "La Roma con Dzeko per il primo posto" scrive il quotidiano. A giallorossi basta un pareggio per qualificarsi ma Fonseca punta alla vittoria per sperare nel primo posto del raggruppamento e avere poi un avversario meno complicato ai sedicesimi. In campo Dzeko e Under, turno di riposo per Pau Lopez. Ko Smalling e Pellegrini.