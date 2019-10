Corriere di Roma, Fonseca: "Così è impossibile giocare come vorrei"

"Fonseca sconsolato: 'Così è impossibile giocare come vorrei'": questo il titolo del Corriere di Roma, nella sua sezione sportiva. Stasera giallorossi in campo in Europa League ma è emergenza formazione a causa dei tanti infortunati. Il tecnico Fonseca non può essere contento: "È una situazione nuova, che non ho mai vissuto in passato. L’anno scorso, allo Shakhtar, in tutta la stagione abbiamo avuto quattro infortuni. Voglio credere che si tratti di malasorte, ma dobbiamo lottare contro queste difficoltà".