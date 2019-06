Corriere di Roma: "Fonseca giallorosso, incontro decisivo"

"Fonseca giallorosso, incontro decisivo". Così titola in prima pagina, in taglio basso, l'edizione odierna del Corriere di Roma sui giallorossi. Mentre il premier Giuseppe Conte scherza («Se il posto è ancora libero, sono disponibile ad allenare la Roma»), il club giallorosso continua a guardarsi intorno per scegliere il nuovo allenatore. Oggi è previsto un incontro, verosimilmente decisivo, con il portoghese Paulo Fonseca, tecnico dello Shakhtar, attualmente grande favorito. L’alternativa è De Zerbi, insignito del «Premio Pietro Calabrese» ieri a Soriano nel Cimino, ma circolano nuove voci su Gattuso