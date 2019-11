"Fonseca, il restauratore della Roma": così il Corriere di Roma nella sua sezione sportiva. Gioco, mentalità e recupero del mercato di Monchi: tutti i meriti del tecnico portoghese che sta convincendo sempre più tifosi e critica. Il grande merito di Paulo Fonseca non è solo aver riportato la Roma in piena lotta nella zona Champions, obiettivo fondamentale per i bilanci societari e per la programmazione, ma soprattutto di aver effettuato il «restauro» totale di in un ambiente a serio rischio di deriva.