Corriere di Roma: "Fonseca non in bilico, ma non potrà più fallire"

"Fonseca non in bilico, ma non potrà più fallire", così si apre la sezione sportiva del Corriere di Roma. Mentre Fonseca riflette se continuare a giocare con la difesa a tre o invece tornare a quattro, o su come trovare un posto fisso a Pedro, che in teoria verrà a Roma a fare il titolare, la società non sa ancora quali dirigenti potranno affiancarlo nella costruzione e nella gestione della squadra. Il suo unico riferimento è Guido Fienga, il Ceo che lo ha scelto un anno fa e con cui il rapporto è costante. Chi lo conosce bene lo definisce sereno e combattivo, pronto a dimostrare tanto dopo aver capito come funzionano la Serie A e il calcio italiano. La sensazione è che non sia in bilico, ma dovrà dimostrare in fretta di essere l’allenatore giusto per la nuova Roma di Friedkin. Stavolta la pressione sulle sue spalle sarà maggiore rispetto ad un anno fa, e lui lo sa.