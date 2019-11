© foto di stefano tedeschi

"Roma, abbondanza inedita. Fonseca ridisegna la squadra", questo il titolo del Corriere di Roma. Paulo Fonseca riscopre l’abbondanza e ridisegna la Roma, ancora una volta. Anche se non ha avuto a disposizione nove calciatori, partiti con le nazionali, la sosta è servita al tecnico portoghese per degli aggiustamenti tattici, necessari dopo le ultime prestazioni e alla luce delle condizioni, non brillanti, di alcuni singoli. Il rendimento in calo di Federico Fazio, espulso contro l’Udinese e tra i peggiori contro il Borussia e a Parma, spingerà Fonseca a riportare in difesa Gianluca Mancini.