© foto di Mattia Verdorale

"Fonseca, rinforzi a costo zero". Titola così il Corriere di Roma sui giallorossi e sul mercato in prima pagina in taglio basso: "Il mercato della Roma è bloccato dai conti (gli ingressi devono essere coperti dalle uscite) eppure il tecnico Paulo Fonseca, che continua ad aspettare novità, si ritrova con due «inaspettati» rinforzi a costo zero: Under e Spinazzola, grandi protagonisti nel derby".