"Fonseca si interroga: alla Roma mancano i gol degli attaccanti": così il Corriere di Roma nella sua sezione sportiva. In questa stagione il numero 9 romanista, Edin Dzeko, è fermo a 6 reti sui 27 complessivi della squadra di Fonseca. Alla Roma, in sostanza, in assenza di quelli del suo centravanti, mancano i gol degli altri calciatori offensivi. Solo Zaniolo non delude, insufficienti esterni e centrocampisti offensivi.