Corriere di Roma: "Fonseca, turnover ragionato per l'Europa"

La Roma ha battuto il Sassuolo per 4-2 ma ora volta pagina, pensando all'Europa. Non la Champions, come ha erroneamente scritto Veretout sui suoi social, ma l'Europa League. "Roma, un turnover ragionato per l’esordio in Europa League" scrive il Corriere di Roma nella sezione sportiva. Spinazzola, Diawara e Zaniolo titolari, Fonseca pensa anche alla sfida con il Bologna di domenica e giovedì contro il Basaksehir dovrebbe far riposare diversi calciatori.