"Fonseca va a caccia dei gol giallorossi". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Roma sui giallorossi. C’è lavoro per Fonseca. È partito il cannoniere romanista della scorsa stagione, El Shaarawy (11 gol), e non è ancora stato sostituito. Ultimo nome è quello dello spagnolo Deulofeu, ex Milan, di proprietà del Watford, che sarebbe interessato a Robin Olsen. C’è anche da risolvere la questione centravanti: dare fiducia a Schick oppure puntare su Higuain e lasciare andare Dzeko all’Inter?