Corriere di Roma: "Fonseca vuole la rivincita contro il Borussia"

"Roma, rivincita contro il Borussia": questo il titolo del Corriere di Roma in riferimento alla sfida di questa sera tra i giallorossi e il Borussia Mönchengladbach, dopo l'1-1 beffa nel finale con il calcio di rigore inesistente assegnato ai tedeschi. Senza quell’errore la Roma sarebbe quasi già qualificata ma Fonseca ieri ha parlato chiaro: "Basta pensare a Collum, cerchiamo di chiudere i conti qui in Germania. Turnover? Vorrei ma ora non è possibile". A riposo solo Pastore, Zaniolo farà il trequartista. Out Spinazzola, Santon sembra favorito su Florenzi.