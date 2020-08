Corriere di Roma: "Friedkin conferma Fonseca e studia Rangnick"

Sul Corriere di Roma si parla del futuro della Roma. "Friedkin conferma Fonseca e studia Rangnick" scrive il quotidiano in prima pagina. Nelle scorse ore, in videochiamata, Friedkin ha rassicurato Paulo Fonseca che il suo posto di allenatore non è in discussione. Friedkin e i dirigenti giallorossi continuano anche a lavorare sulla figura del direttore sportivo: in lizza c'è anche Rangnick.