Corriere di Roma: "Friedkin: «Daremo l’anima per il club»"

"Friedkin: «Daremo l’anima per il club»". Questo il titolo che il Corriere di Roma dedica in prima pagina, in taglio basso, alle parole del nuovo presidente giallorosso: "Dan Friedkin è ufficialmente il nuovo proprietario della Roma.Il magnate texano, 54 anni, dopo il closing concluso ieri pomeriggio, diventerà il 25esimo presidente nella storia del club giallorosso: «Il nostro impegno sarà totale per portare la Roma ad alti livelli - le prime parole di Friedkin - Daremo l’anima e saremo molto presenti nella Capitale, da sempre nei nostri cuori. Sappiamo di avere una grande responsabilità». Fienga confermato Ceo della società".