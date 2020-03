Corriere di Roma: "Friedkin e la Roma, adesso ci siamo"

"Friedkin e la Roma, adesso ci siamo". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina che il Corriere di Roma dedica al passaggio di proprietà dei giallorossi: "È veramente a un passo il passaggio di proprietà della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin: tutto è pronto per l’annuncio ufficiale delle firme (che dovrebbero essere apposte a New York) sui contratti preliminari atteso per oggi, dopo le rituali comunicazioni alla Consob. Sta per chiudersi quindi, dopo 7 anni e mezzo, la deludente gestione pallottiana, priva di titoli. Mentre Friedkin, a sorpresa, ha trovato nello juventino Andrea Agnelli un alleato a sorpresa".