Corriere di Roma: "Friedkin e Roma, 'full immersion' a Trigoria"

vedi letture

"Friedkin e Roma, 'full immersion' a Trigoria". Così in taglio alto il Corriere di Roma, che ricostruisce la giornata nella Capitale del nuovo proprietario dei giallorossi, che anche ieri era al centro d'allenamento. Per lui sei ore di riunioni e incontri, Manolo Zubiria il referente. Oggi Dan dovrebbe ripartire per gli USA (Ryan forse resta), ma tornerà per il big match contro la Juve.