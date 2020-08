Corriere di Roma: "Friedkin, il 17 la firma e un nuovo Cda"

Taglio basso di prima pagina del Corriere di Roma dedicato al cambio di società in arrivo per i giallorossi: "Friedkin, il 17 la firma e un nuovo Cda". Il gruppo Friedkin accelera: lunedì prossimo ci sarà il closing per il passaggio ufficiale dalla Roma da James Pallotta al magnate texano. I patti parasociali, ufficializzati ieri con un comunicato, specificano anche che 7 membri dell’attuale Cda del club si dimetteranno per fare posto ad altrettanti uomini di fiducia di Friedkin (il figlio Ryan sarà il nuovo presidente). Subito dopo si provvederà a scegliere il direttore sportivo che dovrà occuparsi del tecnico e del mercato.