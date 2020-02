Corriere di Roma: "Friedkin manda in campo la squadra di legali"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Roma oggi in edicola titola sui giallorossi: "Friedkin manda in campo la squadra di dirigenti e legali". Dan Friedkin ha scatenato la sua squadra, che non è ancora la Roma ma quella dei suoi legali. Ieri, nella sede sociale di viale Tolstoj, all’Eur, si è tenuto un incontro tra i consulenti del Friedkin Group e quelli della As Roma, che ha coinvolto una ventina di avvocati e dirigenti. È stata l’ennesima accelerata verso la chiusura del «deal», annunciata per metà febbraio. Sorprese non ce ne sono. Quelle purtroppo, vengono dal campo, negative. La squadra ha conquistato solo 4 punti su 15 disponibili nelle ultime 5 giornate di campionato e sembra in caduta libera.