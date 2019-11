Corriere di Roma: "Friedkin per tenere Zaniolo e sognare Tonali"

"Effetto Friedkin sulla Roma dei talenti": questo il titolo dedicato alla società giallorossa sul Corriere di Roma. Continuano i contatti per l’ingresso nel club: 130 milioni per sostenere il progetto. I 150 milioni saranno fondamentali per confermare i migliori giovani, in primis Nicolò Zaniolo, e cercare altri talenti da far crescere e valorizzare come ad esempio Tonali del Brescia e Castrovilli della Fiorentina.