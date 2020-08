Corriere di Roma: "Friedkin, rinnovi per blindare Zaniolo e Pellegrini"

"Friedkin, rinnovi per blindare Zaniolo e Pellegrini", si legge in taglio alto di prima pagina del Corriere di Roma. Nei colloqui per il ruolo di d.s. che Ryan Fredkin sta portando avanti a Londra, in attesa che nel week-end lo raggiungano papà Dan e tutti gli altri soggetti che dovranno partecipare al closing del 17 prima di trasferirsi a Roma, il futuro presidente sta spiegando a tutti i candidati le strategie del mercato romanista. Che sono principalmente due: blindare Zaniolo e Pellegrini, e riparare agli errori di Monchi e Petrachi smaltendo buona parte della rosa per abbassare il monte ingaggi.