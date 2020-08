Corriere di Roma: "Frosinone, finale per la A ed un positivo nello staff"

Andrà in scena domani sera la sfida tra Spezia e Frosinone che varrà l'andata dei playoff per salire in Serie A, così il Corriere di Roma titola oggi: "Frosinone, finale per la A ed un positivo nello staff". I tamponi effettuati ieri a tutto il gruppo squadra, hanno tutti dato esito negativo, con il Frosinone che potrà tornare a concentrarsi esclusivamente sulla partita, dopo un paio di giorni di apprensione per la positività di un membro dello staff.