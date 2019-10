"Furia giallorossa, Pallotta: 'Uno schifo'": così il Corriere di Roma in prima pagina. I giallorossi non vanno oltre l'1-1 interno con il Cagliari. Ospiti in vantaggio con un rigore di Joao Pedro, Roma sul pari con un autogol di Ceppitelli. Nel finale annullato un gol a Kalinic ed espulso Fonseca. Il club si scatena: "Stanco e stufo di questa m..." twitta il patron Pallotta.