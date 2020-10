Corriere di Roma: "Giallorossi a caccia del primo successo"

"Giallorossi a caccia del primo successo", titola in taglio basso il Corriere di Roma in edicola questa mattina. Questa sera la Roma scenderà in campo a Udine: fischio d'inizio alle 20:45. Positivo il sorteggio di Europa League, che ha messo di fronte alla squadra di Fonseca tre avversarie alla portata come Young Boys, Cluj e CSKA Sofia. Qualche intoppo nella trattativa con lo United per Smalling, che non si sblocca.