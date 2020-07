Corriere di Roma: "Giallorossi, c'è Zaniolo stasera contro la Spal"

"Giallorossi, c'è Zaniolo stasera contro la Spal". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Roma. Il talento della Roma è pronto a tornare in campo dal primo minuto: "Nicolò inizialmente escluso dall’allenatore dalla lista convocati. Poi Fonseca ci ripensa. Anche se importante per la classifica, la gara di questa sera (ore 21.45) a Ferrara contro la già retrocessa Spal è passata in secondo piano davanti alla questione-Zaniolo. Ieri, al sito della società, il tecnico Paulo Fonseca ha provato a gettare acqua sul fuoco ma, complice un infortunio nell’allenamento di rifinitura di Cengiz Under, ha dato un involontario effetto di farsa a tutta la vicenda".