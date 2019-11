Corriere di Roma: "Giallorossi, che beffa! Fermati 3 tifosi"

"Giallorossi, che beffa! Fermati 3 tifosi": questo il titolo scelto dal Corriere di Roma, in prima pagina, per parlare della sconfitta della Roma in casa del Borussia Mönchengladbach, una sconfitta arrivata in pieno recupero. I giallorossi si arrendono al 95’ a Moenchengladbach col il Borussia per 2-1: la qualificazione ora si complica. Fermati tre tifosi prima del match.