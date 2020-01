Sulla prima pagina del Corriere di Roma c'è spazio per la festa romanista andata in scena ieri durante l'allenamento a porte aperte per i tifosi: "Giallorossi, è festa al Tre Fontane" scrive il quotidiano. Oltre duemila i tifosi presenti. Al termine della seduta il tecnico Paulo Fonseca, emozionato, si è rivolto al pubblico: "Siete fantastici, grazie per il sostegno e la forza che ci date sempre. Uniti si può vincere. Per me sono stati sei mesi di felicità, domenica sera contro il Torino dovremo avere la stessa concentrazione mostrata a Firenze prima della sosta".