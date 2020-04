Corriere di Roma: "Giallorossi, ecco gli ingaggi da tagliare"

Taglio basso di prima pagina del Corriere di Roma oggi in edicola riservato alla Roma, che recita: "Giallorossi, ecco gli ingaggi da tagliare". La Roma sta studiando una strategia per limitare i danni del coronavirus sul suo bilancio. Il monte ingaggi attuale non sarà sostenibile se, per il secondo anno consecutivo, la squadra non andrà in Champions. L’ingaggio più oneroso è quello di Edin Dzeko, che sfiora i 7 milioni netti tra parte fissa e bonus, ma altrettanto pesante è quello di Pastore, molto meno utilizzato da Fonseca. Così sta per partire una difficile trattativa per "spalmare" o ridurre gli ingaggi.