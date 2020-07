Corriere di Roma: "Giallorossi, Fonseca chiede conferme"

vedi letture

"Giallorossi, Fonseca chiede conferme" scrive il Corriere di Roma in prima pagina, quest'oggi. Il Verona stasera e l’Inter domenica prossima: un doppio impegno casalingo che servirà alla Roma per capire meglio il futuro in questo scorcio finale di campionato. Reduce da due successi consecutivi (Parma e Brescia) ottenuti con il nuovo modulo (difesa a tre) il tecnico giallorosso Paulo Fonseca chiede conferme stasera. In particolare, aspetta risposte forti da due dei giocatori più importanti: Pellegrini e Dzeko, quest’ultimo a secco da cinque turni.