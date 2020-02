vedi letture

Corriere di Roma: "Giallorossi, grandi manovre"

"Giallorossi, grandi manovre". Titola così il Corriere di Roma in prima pagina in taglio basso sulla Roma di Fonseca e il proprio futuro: "La Roma verso la rivoluzione per il futuro. In attesa del closing e che il texano Dan Friedkin diventi proprietario del club (fine mese), i giallorossi stanno già studiando un piano-rescissioni che coinvolge il d.s. Petrachi e diversi giocatori, anziani e con ingaggi alti".