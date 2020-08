Corriere di Roma: "Giallorossi in ritiro. Friedkin ci sarà per la 'prima'"

"Giallorossi in ritiro. Friedkin ci sarà per la 'prima'" scrive il Corriere di Roma in edicola oggi. Dan Friedkin è proprietario della società giallorossa da appena 20 giorni, dovrebbe sbarcare in Italia al termine della quarantena che sta osservando a Londra. Oggi il via al ritiro giallorosso con Fonseca, il presidente vuole esserci all’esordio in Serie A.