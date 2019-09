Corriere di Roma: "Giallorossi, insidia Atalanta"

Gasperini, in estate, ha detto no alla Roma ed è rimasto all'Atalanta e oggi sfida quella che sarebbe potuta essere la sua squadra. Alla guida della Roma c'è Paulo Fonseca che dopo poche giornate è già riuscito a convincere gli scettici. "Giallorossi, insidia Atalanta" scrive il Corriere di Roma in prima pagina. Oggi la sfida tra i giallorossi e i bergamaschi, una gara importante in chiave Europa.