© foto di Mattia Verdorale

"Giallorossi pari scialbo in Austria". Titola così in prima pagina il Corriere di Roma sui giallorossi ieri bloccati sull'1-1 dal Wolfsberger nella partita valida per i gironi di Europa League: "Il turnover non ha funzionato a Graz, dove la Roma (8 cambi rispetto a Lecce) è stata fermata sul pareggio dagli austriaci del Wolfsberger. Ai giallorossi non è bastata la rete nel primo tempo siglata da Spinazzola".