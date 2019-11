Corriere di Roma: "Giallorossi scatenati: sbancano Istanbul"

© foto di stefano tedeschi

"Giallorossi scatenati: sbancano Istanbul", titola così in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Roma. Una vittoria netta, un risultato che non è mai stato in discussione. La Roma passa a Istanbul per 3-0 -gol di Veretout su rigore, Kluivert e Dzeko - contro i turchi del Basaksehir e adesso è con un piede e mezzo ai sedicesimi di finale di Europa League: per passare il turno basterà infatti un pareggio nell’ultima gara contro gli austriaci il Wolfsberger il 12 dicembre all’Olimpico; mentre per arrivare primi nel girone bisognerà vincere e sperare poi che i tedeschi del Borussia Moenchengladbach non facciano lo stesso contro i turchi.