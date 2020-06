Corriere di Roma: "Giroud, con il Chelsea futuro di nuovo incerto. La Lazio torna in ballo"

"Giroud, con il Chelsea futuro di nuovo incerto. La Lazio torna in ballo", titola l'edizione odierna del Corriere di Roma. Il sogno di prendere Olivier Giroud, che la Lazio ha coltivato negli ultimi giorni di gennaio (il trentatreenne attaccante francese era anche un obiettivo dell’Inter), potrebbe sorprendentemente riacquistare consistenza nel prossimo mercato. Sembrava tutto svanito quando il Chelsea ha deciso di esercitare il diritto di opzione, prolungando automaticamente il contratto con il centravanti fino al 2021, ma l’acquisto da parte dei «Blues» di Timo Werner dal Lipsia (i londinesi hanno pagato la clausola rescissoria di 60 milioni) può rimettere in discussione il futuro del francese. Ora per lui gli spazi in attacco si restringeranno inevitabilmente.