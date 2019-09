"Record di gol subiti e infortuni. La Roma non risolve i problemi": così il Corriere di Roma all'interno della sezione sportiva. Nessun clean sheet in campionato per la formazione di Fonseca (9 gol in 5 gare) e problemi evidenti sin dal precampionato (solo in tre occasioni i giallorossi non avevano subito gol). La Roma di Fonseca ha fatto emergere due criticità: i troppi gol subiti e i troppi infortuni.