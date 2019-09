© foto di Mattia Verdorale

"Il gruppo ritrovato. La Roma a cena blinda il suo futuro". Questo il titolo a pagina 9 che il Corriere di Roma dedica ai giallorossi: "Una cena 'fusion' con le moglie ma senza Fonseca, per festeggiare la vittoria di Bologna, ottenuta in dieci contro undici all'ultimo minuto. I giocatori della Roma hanno trovato il modo di confermare l'aria buona che si respira in questo momento in spogliatoio dopo le tre vittorie in otto giorni".