Corriere di Roma: "Guai giallorossi, senza Smalling difesa colabrodo"

Il Corriere di Roma, in prima pagina, si concentra sull'assenza di Chris Smalling, uno dei colpi di mercato della Roma: "Guai giallorossi, senza Smalling difesa colabrodo" scrive il quotidiano. Contro la Spal tocca alla coppia Fazio-Cetin. Con lui la Roma prende un gol ogni 115 minuti (11 in 1260’) e ha mantenuto la porta inviolata in 6 partite; senza di lui i gol subiti sono uno ogni 63 minuti (10 in 630’) e c’è stato un solo clean sheet, contro il Basaksehir in Europa League.