Corriere di Roma: "Higuain, incontro per convincere il fratello-agente"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere di Roma pone in prima pagina, in taglio alto, il mercato dei giallorossi, titolando: "Higuain, incontro per convincere il fratello-manager". In un hotel vicino a Trigoria ieri si sarebbe tenuto un incontro tra le parti per provare a portare Gonzalo Higuain nella capitale. La Roma deve piazzare il colpo per sopperire alla partenza di Edin Dzeko, ma la trattativa non è semplice. I giallorossi continuano a lavorare e sperano di ottenere il sì del'attaccante argentino.