Corriere di Roma: "I giallorossi all’UEFA: 'Bloccate tutto'. Pallotta ricapitalizza"

vedi letture

"La Roma all’UEFA: 'Bloccate tutto'": così il Corriere di Roma in edicola oggi, in prima pagina. La Roma ha inviato una durissima lettera all’UEFA dopo la sospensione di Siviglia-Roma, andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma ieri sera: "Basta gare". Pallotta pronto a ricapitalizzare per 50 milioni, per garantire la continuità aziendale.