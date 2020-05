Corriere di Roma: "I giallorossi bussano al Barcellona"

"I giallorossi bussano al Barcellona". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Roma in riferimento alla Roma: "La Roma sul mercato è già a caccia di alleanze per la prossima stagione: i buoni rapporti con il Barcellona, che hanno portato il giovane Carles Perez nella Capitale, hanno spinto il club giallorosso a chiedere in prestito altri due talenti al club spagnolo: Jean-Clair Todibo, centrocampista di 20 anni, e Junior Firpo, difensore di 23. Contatti in corso anche col Chelsea per l’attaccante esterno Jeremie Boga (23), nel caso in cui partissero l’olandese Kluivert e il turco Under".