© foto di Giulio Falciai

"La Roma corteggia Gasperini con un centrocampo da Nazionale". Questo il titolo sulle proprie pagine sportive del Corriere di Roma sul futuro della panchina giallorossa. Un centrocampo da Nazionale per convincere definitivamente Gian Piero Gasperini a chiedere al presidente Percassi il via libera. La Roma mette sul tavolo le convocazioni del commissario tecnico Roberto Mancini, che per le partite di qualificazione a Euro 2020 contro Grecia e Bosnia (8 e 11 giugno) ha chiamato 33 giocatori: tra di loro la sorpresissima Mirante, Florenzi, Cristante, Pellegrini, Zaniolo e El Shaarawy.