"I giallorossi in dieci schiantano l’Udinese". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Roma sulla formazione di mister Fonseca. La Roma in 10 uomini per un tempo (espulso Fazio) schianta l’Udinese in Friuli: 4-0 il risultato, gol di Zaniolo, Smalling, Kluivert e Kolarov (rigore). Ora è quarta da sola.