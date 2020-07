Corriere di Roma: "I giallorossi piegano la Viola. Brutte notizie per Pellegrini"

Sulla prima pagina del Corriere di Roma c'è spazio anche per la Serie A. "I giallorossi piegano la Viola. Brutte notizie per Pellegrini" scrive il quotidiano. Vittoria sofferta ma quinto posto quasi blindato. Fonseca: Fiducia ritrovata. Zaniolo? Lasciatelo crescere in pace". Brutte notizie si temevano, per Lorenzo Pellegrini, e brutte notizie ieri sera sono arrivate: il centrocampista giallorosso ha infatti riportato la frattura del setto nasale e stamattina verrà effettuato l’intervento chirurgico nella clinica Villa Stuart per ridurre la frattura.