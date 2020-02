vedi letture

Corriere di Roma: "I giallorossi si svegliano: poker contro il Lecce all'Olimpico"

Torna alla vittoria la Roma, che ha battuto il Lecce per 4-0 nel match delle 18 valido per la 25ª giornata di Serie A. "La Roma si sveglia: poker contro il Lecce all'Olimpico" scrive il Corriere di Roma in prima pagina. Prima vittoria casalinga in A nel 2020, dopo oltre due mesi. "Ho visto più fiducia e coraggio" dice Paulo Fonseca dopo il match.