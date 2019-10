Corriere di Roma: "I numeri di Ranieri spaventano la Roma"

"I numeri di Ranieri spaventano la Roma". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Roma. Rispettato e molto amato dalla maggioranza dei tifosi romanisti - la stragrande maggioranza se parliamo della Curva Sud - Claudio Ranieri è un’ombra minacciosa che si staglia sulla Roma. Il «sor Claudio», infatti, siederà sulla panchina della Sampdoria, ultima in classifica, alla ripresa del campionato e la sua prima avversaria sarà proprio la Roma. Aveva sostituito Eusebio di Francesco sulla panchina giallorossa nel finale della scorsa stagione e lo ha fatto su quella blucerchiata in questa