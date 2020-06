Corriere di Roma: "I tifosi continuano a contestare la gestione Pallotta"

"I tifosi continuano a contestare la gestione Pallotta". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Roma in edicola stamani: "Spuntano manifesti sulla «svendita totale». Stavolta, almeno ufficialmente, non sono i gruppi della Sud con i loro striscioni, ma altri romanisti che, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno affisso decine di volantini con ritratti i giocatori in vendita a prezzo di saldo: «Svendita totale dal primo settembre per rinnovo assortimento. Trentasei rate a tasso zero», il messaggio veicolato in molte zone della città".