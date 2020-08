Corriere di Roma: "Ibanez e non Smalling nella lista UEFA"

"Ibanez e non Smalling nella lista UEFA", titola quest'oggi in taglio basso il Corriere di Roma. La decisione era nell'aria ed è stata ufficializzata ieri sera: fuori Smalling, Pastore e Cetin dalla lista UEFA per l'Europa League e dentro Ibanez, Bruno Peres e Zaniolo. Dirigenti giallorossi delusi dal comportamento dello United, che non ha permesso a Smalling di concludere la stagione, ma pretendeva l'acquisto del difensore a venti milioni di euro, contro i quattordici offerti dalla Roma.