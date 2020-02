vedi letture

Corriere di Roma: "Il giovedì di Europa League, da scocciatura a salvezza"

La Roma sarà impegnata domani in Europa League contro il Gent, ed il Corriere di Roma titola: "Il giovedì di Europa League, da scocciatura a salvezza". La partita di Europa League, il giovedì sera, era temuta dagli allenatori come la peste bubbonica. Poco tempo per recuperare le energie in vista della domenica; stadi (almeno quelli italiani) mezzi vuoti o vuoti del tutto; premi Uefa nettamente inferiori a quelli della Champions League; motivazioni per i calciatori da cercare con il lanternino. Per la Roma edizione 2020, l’Europa di scorta non è più una scocciatura ma una possibilità. Praticamente l’ultima spiaggia.