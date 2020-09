Corriere di Roma: "Il grido di Fonseca: la Roma deve accelerare"

"Il grido di Fonseca: la Roma deve accelerare", titola quest'oggi il Corriere di Roma. Nella settimana che porta all’inizio del campionato - la Roma esordirà sabato sera a Verona contro l’Hellas - il mercato dei giallorossi ha bisogno di un’accelerata, per consentire al tecnico portoghese di avere a disposizione se non proprio la rosa definitiva, almeno una base certa su cui lavorare. Due le operazioni in chiusura per quanto riguarda i calciatori in entrata, e riguardano due difensori: Chris Smalling e Armando Izzo. Capitolo attaccanti: la Roma, ormai da qualche giorno, ha un accordo con Arek Milik, che dopo aver capito che non ci sono possibilità di finire alla Juventus ha accettato la proposta giallorossa da 4,5 milioni di euro netti più bonus per cinque anni. Poi attenzione a Mandzukic...