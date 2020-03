Corriere di Roma: "Il Napoli sogna Immobile, ma è simbolo della Lazio"

"Il Napoli sogna Immobile, ma è simbolo della Lazio". Titola così a pagina 13 il Corriere di Roma riportanto le parole di Alessandro Moggi, colui che cura gli interessi di Ciro Immobile: "E Immobile? Quale sarà il suo futuro? Moggi non si tira indietro quando, a Radio Kiss Kiss, gli viene posta la domanda relativa al possibile interessamento del Napoli (che dovrebbe cedere Milik) per il centravanti della Lazio. Dice: "Che il direttore sportivo Giuntoli sia un estimatore di Ciro, non è una novità. Voleva prenderlo anche quando lo hanno poi acquistato i biancocelesti (estate 2016, n.d.r.). Lo apprezzava e lo apprezza, del resto è difficile non avere considerazione di Immobile dopo quanto ha fatto nelle ultime cinque stagioni".